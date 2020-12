SOCIAL | Bobby Adekanye ricorda la Supercoppa Italiana vinta dalla Lazio a Riyad | FOTO

Esattamente un anno fa, era il 22 dicembre 2019, e la Lazio affrontava la Juventus in quel di Riyad, in Arabia Saudita, per giocarsi la Supercoppa Italiana. Dopo il 3-1 rifilato in campionato due settimane prima, la squadra di Inzaghi si è ripetuta anche in finale di Supercoppa, portandosi a casa il trofeo. La quinta Supercoppa Italiana della storia biancoceleste. Tra i giocatori a disposizione di mister Inzaghi, c’era anche Bobby Adekanye, attaccante classe ’99, ora in prestito al Cadiz, in Spagna. Proprio lui, in questa giornata che fa tornare in mente bei ricordi in casa Lazio, ha voluto ricordare il trionfo dei biancocelesti contro i bianconeri: attraverso una Stories sul suo profilo ufficiale Instagram, Adekanye ha pubblicato la foto mentre Lulic alza il trofeo al cielo, con il messaggio che recita: “Esattamente un anno fa e che bella giornata è stata per il club. Forza Lazio sempre!!!”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: