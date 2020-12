14° SERIE A | MILAN-LAZIO 2-2 (10′ Rebic; 16′ Calhanoglu (r); 27′ Luis Alberto, 59′ Immobile)

🇮🇹 14° #SerieA | ⚽ #MilanLazio | 🗓️ 23/12/2020 | ⌚ 20:45 | 🏟 Stadio G. Meazza | 📍 #Milano | 📺 #Dazn | ⚖️ #DiBello | 🌦️ 8°

73′- Doppio cambio in casa Lazio: escono Milinkovic Savic e Immobile, entrano Akpa Akpro e Andreas Pereira.

72′- Alza il ritmo la Lazio e arriva al tiro con Immobile che però vede il suo tentativo chiuso in angolo. Dagli sviluppi del corner biancocelesti pericolosi con Muriqi che devia sul primo palo trovando un Donnarumma molto attento.

69′- Torna a farsi pericolosa la Lazo con Luis Alberto che avanza palla al piede prima di concludere verso la porta. Tiro centrale bloccato senza problemi da Donnarumma.

65′- Primo cambio per il Milan: Castillejo sostituisce Saelemaekers.

64′- Calabria salta Luis Alberto che lo atterra: giallo per lo spagnolo.

59′- PAREGGIO DELLA LAZIO!!!!!! SEMPRE IMMOBILE!!!!!! MILINKOVIC LO SERVE IN AREA CON UN FILTRANTE ALTO, CIRO COLPISCE AL VOLO E INSACCA SUL SECONDO PALO!!!!!

54′- Ci prova anche Immobile con un destro da fuori che Donnarumma blocca senza problemi.

50′- OCCASIONE LAZIO! Cataldi, da appena dentro l’area, serve al centro Muriqi che impatta male con il pallone che si spegne flebile sul fondo.

47′- Il Milan prova a riaffacciarsi in avanti: Calhanoglu calcia dalla sinistra, la conclusione termina sul fondo senza che Romagnoli in proiezioni offensiva trovi il tocco giusto.

46′- RIPARTITI! Secondo avvicendamento nella Lazio: Cataldi prende il posto di Escalante.

45’+4- TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO. Una Lazio dai due volti chiude sotto due a uno la prima frazione.

45′- Saranno quattro i minuti di recupero.

45′- Luis Alberto si mette in solitaria e calcia da venticinque metri spedendo il pallone sopra la traversa.

44′- La gara si innervosisce con Di Bello che ammonisce anche Pioli per proteste.

43′- Luis Alberto calcia direttamente dalla bandierina, Donnarumma si rifugia in corner.

41′- Prima ammonizione anche per il Milan: Krunic entra in ritardo su Escalante e termina sul taccuino dell’arbitro.

39′- Escalante fa ostruzione su Theo Hernandez e viene ammonito.

38′- Lazio in pressione offensiva constante, ma che fatica a trovare l’ultimo passaggio decisivo.

32′- Primo cambio per la Lazio: si ferma Correa per problemi fisici, al suo posto Muriqi.

27′- LA LAZIO ACCORCIA LE DISTANZE!!!!!!! Immobile si fa respingere il rigore da Donnarumma, ma sulla respinta Luis Alberto è il più veloce e di testa prende in controtempo il portiere rossonero.

26′- CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO!!!!! Kalulu dà un pestone in area a Correa e Di Bello, dopo un controllo al VAR, fischia il calcio di rigore. Nel frattempo, ammonito Inzaghi per proteste.

25′- La Lazio prova a reagire: Correa riceve si incunea in area e calcia, Donnarumma devia in angolo.

16′- RADDOPPIO MILAN. Calhanoglu non sbaglia dagli undici metri spiazzando Reina.

15′- CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN. Rebic prima spreca davanti a Reina poi calcia con Patric che secondo l’arbitro entra in ritardo sull’attaccante rossonero.

12′- GRANDE OCCASIONE PER LA LAZIO! Marusic innesca un duello con Calabria e poi calcia ad incrociare verso il secondo palo con il suo tentativo che si spegne a lato.

11′- Il Milan approfitta del momento e ci prova ancora con Leao che calcia dalla destra. Reina blocca in due tempi.

10′- MILAN IN VANTAGGIO. Calhanoglu batte un corner dalla sinistra per Rebic che impatta di testa completamente solo nell’area piccola.

8′- Anche la Lazio prova a farsi vedere in avanti con Radu che dal vertice sinistro dell’area di rigore calcia però alto.

5′- Prima occasione Milan: Rebic dalla sinistra serve al centro Calhanoglu che calcio al volo sopra la traversa.

1′- PARTITI! Calcio d’inizio affidato alla Lazio.

