CdS | Calha-Correa, che lampi

La sfida del San Siro in programma questa sera alle 20.45 tra Milan e Lazio metterà di fronte anche Calhanoglu e Correa. Come riporta il Corriere dello Sport, sono due protagonisti con qualità tecniche e velocità. Hakan geniale e che inventa assist e sa difendere: sta segnando meno rispetto al passato ma sulla trequarti è lui che comanda. Della banda Inzaghi invece, è il Tucu il guastafeste per incantare ancora San Siro, dove ha già firmato due gol decisivi per battere in trasferta il Milan.

