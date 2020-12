CdS | Pioli contro Inzaghi, la staffetta dei sogni

Stasera ci sarà Milan-Lazio, importante sfida per chiudere l’anno e soprattutto una gara che porta alla mente numerosi ricordi. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, hanno lavorato insieme a Formello per un anno e mezzo e si sono dati il cambio nel 2016. Ora l’allenatore del Milan cerca la fuga in campionato, mentre mister Inzaghi prova a restare attaccato al treno Champions. A San Siro quindi ci sarà il primo bivio di campionato per i due: Simone ha incarnato la rinascita della Lazio, sino ad intimorire la Juventus lo scorso anno; mentre il Milan post-lockdown non ha mai perso e tanta lo scudetto.

