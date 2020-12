Il Tempo | Lazio, voglia di continuità

La Lazio prova a fermare la corsa del Milan, capolista solitaria del campionato e miglior squadra del 2020, soprattutto da giugno in poi. Serve un’impresa vista la tradizione negativa nel San Siro rossonero spezzata solo lo scorso novembre dalle prodezze di Immobile e Correa, trennt’anni dopo il blitz del settembre del 1989. Tante assenze in casa Milan, forfait pesanti anche tra i biancocelesti ma la sfida di stasera (ore 20.45, Dazn) è soprattutto Pioli contro Inzaghi. I due sono grandi amici dopo le stagioni trascorse dall’attuale tecnico rossonero a Formello quando Simone guidava la Primavera. Il ribaltone dell’aprile 2016 che portò all’esonero di Pioli e alla promozione alla prima squadra del piacentino, non ha cambiato il feeling: «Stefano ha portato certezze al gruppo rossonero: giocando da squadra e concentrati si possono vincere partite importanti». Complimenti a parte, Inzaghino ha un’idea in testa: valorizzare ancora di più il successo ottenuto contro il Napoli e cercare di risalire una classifica rimasta inguardabile: «Il nostro obiettivo è quello di dare continuità all’ottima prestazione di domenica Dobbiamo provarci contro la prima della classe, contro la squadra più in forma del campionato. I rossoneri hanno ottenuto grandi risultati. Abbiamo problemi di formazione come il Milan, ma andremo a Milano con la voglia di svolgere questa trasferta al meglio». Pioli carica i suoi, pensa in grande, sogna lo scudetto ma per scaramanzia non usa mai quel termine: «La sfida contro la Lazio vale tanto, alla squadra ho detto che stiamo lavorando molto, ma serve un ultimo sforzo per chiudere al meglio l’anno. Abbiamo delle assenze, ma stiamo bene anche noi». Anche senza Ibrahimovic, il Milan è stata la squadra più forte nel post lockdown e Pioli è il trascinatore di un gruppo che non ha mai perso in questo campionato: «Siamo tutti molto orgogliosi di quello che stiamo facendo. Sono felice di far parte di questo club e di allenare questi giocatori. Massima concentrazione per la partita contro la Lazio che è molto importante».

L’ultima volta è finita 3-0 per i rossoneri, quella sconfitta in casa costò alla banda Inzaghi le residue possibilità di giocarsi lo scudetto in volata con la Juventus. Anche per questo c’è voglia di vendetta a Formello ora che la situazione si è ribaltata rispetto allo scorso luglio. Arbitrerà Di Bello che non ha un gran rapporto con la Lazio ma conta solo il campo e Immobile & Co. vogliono dimostrare di essere in grado di giocare alla pari con la capolista prima di prendersi 4-5 giorni di riposo per Natale. Sotto l’albero serve la Lazio di Champions per tornare a casa con punti pesanti. Il Tempo/ Luigi Salomone

