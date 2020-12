Juve-Napoli, nessuna data al momento disponibile: “Partita rinviata a data da destinarsi”

La Lega di Serie A, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale a firma del Presidente, Federico Dal Pino, ha reso noto che “preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport Prot. n. 01260/2020 emessa in data 22 dicembre 2020, si comunica che la gara di Serie A TIM JUVENTUS – NAPOLI, valevole per la 3” giornata di andata e programmata per domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: