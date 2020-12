Milan-Lazio, Hernandez: “Felice per il gol, la Lazio è una squadra forte. Lavoro per migliorare ogni giorno”

Al termine della gara Milan-Lazio, il giocatore rossonero Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di Dazn

“Il gol è stato molto bello e speciale la verità è che abbiamo fatto una grande partita e sono molto felice per la squadra. Peccato non aver festeggiato questo fine anno con tutti i tifosi. La Lazio è una squadra molto forte, vedere Maldini miglior terzino della storia venire ad abbracciarmi è stato fantastico. Lavoro ogni giorno per migliorarmi sempre più e diventare il miglior terzino del mondo, sono molto contento di quello che stiamo facendo”

