Milan-Lazio, Igli Tare nel pre partita: “Non tutto è legato a Luis Alberto, è mancata anche tutta la squadra”

A pochi minuti dall’inizio della gara, è intervenuto il Direttore Sportivo biancoceleste Igli Tare ai microfoni di Dazn: “Non tutto è legato a Luis, c’è stata una mancanza anche di tutta la squadra, soprattutto in due o tre partite come con il Verona o con l’Udinese, che sono state sconfitte pesanti, anche la partita di Benevento: oltre che Luis Alberto è mancata la squadra per mille motivi. Con Inzaghi e con il presidente ci siamo visti prima della partita col Verona, sappiamo quello che ci siamo detti quella sera. Oggi conta solo la partita di stasera. Dopodiché ci sarà un incontro per valutare ciò che è stato fatto in questi cinque mesi, e poi vedremo quello che succederà”.

