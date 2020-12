Milan-Lazio, Inzaghi: “Risultato bugiardo, sconfitta immeritata. Ripartiremo da questa prestazione”

Al termine della gara Milan-Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn:

Mi ha fatto arrabbiare il risultato, è un risultato bugiardo. Siamo venuti qua con delle assenze ma abbiamo fatto un’ottima gara e non meritavamo di perdere. Il dominio che abbiamo avuto questa sera ci lascia ancor più dispiaciuti per il risultato. Abbiamo avuto tante situazioni poi nel secondo tempo sul 2-2 avevamo in mano la partita e forse dovevamo prestare più attenzione. Abbiamo perso, siamo qui a recriminarci e servirá da lezione ma i ragazzi devono prendere molto da questa partita, non il risultato. Sul primo gol Rebic é saltato libero sul secondo palo. Nell’ultimo gol siamo stati sorpresi da Hernandez che fino a quel momento non era mai venuto a saltare. Sono dispiaciuto per i ragazzi che non meritavano questa sconfitta. Il problema vero è che bisogna fare più attenzione abbiamo concesso il rigore e due palle inattive. Dobbiamo lavorare meglio a livello di squadra, con il Napoli avevamo lavorato bene e concesso poco e niente. Gli errori di oggi non possiamo permetterceli ma venire a milano con questa personalità è sicuramente un buon auspicio. Dobbiamo ripartire da questa prestazione e recuperare i punti persi per strada. Nel finale eravamo entrambe le squadre stanche,siamo alla decima partita in venti giorni obiettivamente non è semplice. Abbiamo preso quel gol finale che non ci sta. I cambi? Immobile e Milinkovic non ce la facevamo più gli ho chiesto. un ultimo sacrificio ma erano esausti. Caicedo aveva fatto l’ultima partita ed era uscito affaticato poi Muriqi ieri in allenamento aveva fatto bene e ho pensato che sicuramente era la partita per lui”.

Il mister laziale ha commentato poi la sfida anche ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sconfitta immeritata, ma questo è il calcio.Mi tengo la prestazione: abbiamo fatto la partita ma purtroppo contro una squadra come il Milan non si possono concedere gol del genere. Correa? Il suo infortunio purtroppo ha tolto qualcosa ma giocando così arriveranno molte soddisfazioni. Un bilancio del 2020? Lo ricorderemo per il ritorno in Champions e la cavalcata pre-Covid”.

