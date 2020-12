Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

Milan–Lazio è l’ultima gara che i biancocelesti disputeranno in questo 2020: ad attendere gli uomini di Inzaghi, c’è il Milan primo in classifica di Stefano Pioli. Una gara che ha fascino, nonostante le assenze di entrambe le squadre: alla Lazio mancano Francesco Acerbi e Lucas Leiva, al Milan Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessiè e Simon Kjaer. I biancocelesti per trovare continuità dopo la grande vittoria casalinga con il Napoli, i rossoneri per chiudere un 2020 da protagonisti. Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

Allenatore: Stefano Pioli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

