Milan-Lazio, le probabili formazioni

Questa sera la Lazio sarà impegnata nella trasferta di San Siro contro il Milan, nell’ultima gara prima della sosta natalizia. Test delicato per la banda Inzaghi reduce dalla bella vittoria dell’Olimpico contro il Napoli, che a Milano affronterà la squadra più in forma dopo lo stop dovuto al lockdown. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:

Milan (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kululu, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Calhanoglu; Saelemaekers, Brahim Diaz, Hauge; Leao.

Lazio (3-5-2) – Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: