Milan-Lazio, Paolo Maldini nel pre partita: “Sapevamo che la strada intrapresa sarebbe stata lunga”

Manca poco ormai all’inizio della sfida tra Milan e Lazio. Ai microfoni di Dazn è intervenuto Paolo Maldini: “Dopo la sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta, tante domande ce le siamo fatte, però mi ricordo che anche prima delle partite precedenti qualche segnale c’era. Dopo quella gara abbiamo avuto anche noi i nostri alti e bassi, il calcio è così, a volte bisogna aspettare. Sapevamo che la strada intrapresa sarebbe stata lunga, perché con i giovani devi avere pazienza. I test sono ogni tre giorni, siamo primi in classifica, e non dobbiamo distogliere l’attenzione dal nostro obiettivo, ovvero arrivare tra le prime quattro. Essere primi è una bella sensazione, con tutti che ti affrontano come leader e quindi moltiplicano le loro forze. Oggi parlare di mercato non serve, il Papu Gomez è un giocatore dell’Atalanta, siamo coperti in quel ruolo e non mi risulta che sia sul mercato“.

