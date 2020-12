Milan-Lazio, Patric: “Per la gara fatta meritavamo i tre punti”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Patric ha commentato il 3-2 di San Siro contro il Milan: “Non solo sul possesso palla, la squadra ha giocato bene su tutto. Dopo i primi 15 minuti abbiamo dominato, la gara andava vinta perchè abbiamo fatto bene. Non è facile venire qui a dominare, ora ce ne andiamo con l’amaro in bocca per come è terminata la sfida. Parleremo anche nello spogliatoio perchè adesso serve tornare forti, oggi era una grande opportunità. Potevamo passare una sosta tranquilla, ma alla ripresa ci concentreremo per risalire la classifica. Stiamo crescendo molto, impostiamo da dietro: oggi abbiamo fatto bene. Per la gara fatta, meritavamo i tre punti. Questa squadra si è rialzata tante volte e dovremo avere la forza di non mollare, so che ce la faremo“.

