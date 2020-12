Milan-Lazio, Romagnoli: “Soddisfatti della vittoria. Pioli ha creato un grande gruppo”

Al termine della gara Milan-Lazio, il giocatore rossonero Alessio Romagnoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Siamo molto soddisfatti della gara di stasera e della vittoria. I nuovi acquisti da quando sono arrivati ci hanno aiutato tanto. Poi partitia dopo partita risultato dopo risultato abbiamo preso più consapevolezza. Siamo una squadra giovane ma con molta determinazione e molte idee. Stiamo affrontando un buon momento e l’importante è continuare a migliorarsi. Il mister sin dall’inizio è stato bravissimo a far leva sul gruppo, prima eravamo un po’ separati tra di noi, è stato bravo ad unirci e a portare risultati. Io ho sempre pensato a giocare, speravo che Pioli rimanesse anche quando c’erano dei rumors sulla sua possibile partenza da Milano. I tifosi sono la nostra forza anche se non possono entrare allo stadio si fanno sempre sentire come anche stasera: a loro va un grande ringraziamento e speriamo di continuare così.”

