MOVIOLA | Di Bello sbaglia da una parte e dall’altra, dubbi i rigori assegnati

Stadio San Siro, Milan e Lazio in campo. Non una gara semplice per Marco di Bello sulla carta, e infatti si dimostra tale. Già al 17′ minuto caso difficile da sciogliere: Di Bello fischia il calcio di rigore per un apparente fallo di mano di Patric, le immagini poi chiariscono che il tocco è con il volto ma il fischio arriva per il contatto di Patric che colpisce il giocatore rossonero. Dubbia la scelta di Di Bello perché Patric prova ad opporsi al tiro, ma il pallone finisce sul volto e nella dinamica dell’azione Patric e Rebic si scontrano. Il difensore spagnolo cerca di opporsi al tiro, ma poi si scontra con il giocatore rossonero, dubbia la scelta dell’arbitro nell’assegnare il penalty. Al 25′ arriva un’altra occasione dubbia, in questo caso dal lato opposto. Un contatto su Correa in area di rigore, sugli sviluppi di un corner, lascia il dubbio a Di Bello che va al VAR e assegna calcio di rigore ai biancocelesti. Dubbia la scelta dell’arbitro, il contatto è quasi impercettibile e non meritevole del penalty. Disastro per Di Bello che sbaglia da una parte e dall’altra. Primo tempo infuocato con molte difficoltà e Di Bello che non ha mai in pugno il controllo della sfida, ammonendo con poca lucidità. Un’altra occasione in area di rigore rossonera sul finire della prima frazione di gioco: Immobile va alla ricerca del pallone e Krunic ostacola il bomber biancoceleste, disinteressandosi del pallone. Di Bello fischia fallo a favore del Milan, ma l’errore qui è il fischio in se. Sarebbe stato corretto lasciar correre, senza il bisogno di interrompere il gioco. Secondo tempo più facile per il fischietto della sezione di Brindisi che non ha problemi a gestire la gara.

