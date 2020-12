San Siro, dalla vittoria dopo trent’anni ad alcuni esordi

San Siro, “La Scala del calcio”. Uno stadio che ha ospitato incontri storici. La casa delle due squadre di Milano, due dei club più titolati della storia della Serie A: Inter e Milan. La Lazio questa sera sarà ospite della squadra rossonera, attualmente prima in classifica ed in una forma smagliante ormai da diversi mesi. Sarà una sfida che vedrà però delle defezioni da ambo i lati: al Milan mancano, già da più di un mese, il leader e trascinatore Zlatan Ibrahimovic e Frank Kessie a causa squalifica, centrocampista che quest’anno sta offrendo il miglior rendimento da quando è in rossonero. Anche la Lazio, però, non se la passa egregiamente, con la perdita di Acerbi, che dopo giorni in cui ha provato a riprendersi, si è arreso al problema muscolare, e Leiva che non recupera, oltre ai già infortunati Fares e Lulic. Rimane comunque una sfida importante, il vero big match della quattordicesima giornata, in uno stadio che negli ultimi anni è stato importante anhe per la squadra capitolina.

Milan-Lazio, il precedente

Nella sfida dello scorso anno la Lazio è tornata alla vittoria a San Siro dopo 30 anni. Una vittoria meritata arrivata, come di consueto per la passata stagione, nei minuti finali. Un passaggio no-look di Luis Alberto ad ingannare l’intera difesa, lasciando Correa libero di battere a rete. Un taboo sfatato nel migliore dei modi e nel periodo migliore. I biancocelesti erano infatti in netta ripresa dopo una partenza non eccelsa in campionato. A siglare il gol del vantaggio era stato il solito Ciro Immobile di testa su un cross di Lazzari, a cui aveva risposto il Milan con un autogol di Bastos causato da un tocco con la punta di Piatek. Come detto prima, la vittoria a San Siro in campionato mancava dal 1989, quando Maldini mandò un pallone nella sua porta cercando di non far arrivare Paolo Di Canio.

Gli esordi in Serie A

A San Siro esordirono contro il Milan due giocatori attualmente in rosa. Si tratta di Senad Lulic e Marco Parolo. Il primo esordì il 9 settembre 2011 nella seconda giornata di quella Serie A (la prima era stata rimandata) in un match concluso 2-2, un risultato stretto per i biancocelesti, che erano andati in vantaggio per 0-2 con i gol più attesi: Klose, che fece una finta che ha totalmente spaesato Nesta ed insaccò in rete di sinistro, e Cissè di testa. Entrambi su assist di Stefano Mauri. A questi due gol iniziali risposero Cassano ed Ibrahimovic. Lulic entrò in campo negli ultimi minuti, presentandosi così ai tifosi biancocelesti. Nel caso di Marco Parolo parliamo invece della stagione 2014-15 e per esordio si intende quello in Serie A con la maglia biancoceleste. Era il 31 Agosto 2014 ed il nuovo centrocampista giocò titolare in una partita poi persa 3-1, la prima, tra l’altro, di Pioli sulla panchina della Lazio in Serie A. Allenatore che i biancocelesti ritroveranno questa sera sulla panchina avversaria.

