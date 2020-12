Serie A, l’Inter sbanca il Bentegodi e scuote la classifica

Termina sul risultato di 1-2 la gara del Bentegodi tra Hellas Verona e Inter. Primo tempo a reti bianche con un’occasione per parte. La gara si sblocca nel secondo tempo, con il gol di Lautaro Martinez al 51′ su cross di Hakimi. Pochi minuti dopo, al 63′, il Verona agguanta il pari con Ilic, dopo che Handanovic non trattiene il pallone su un traversone di Faraoni lasciando la sfera incustodita a pochi passi dalla linea di porta. Al 69′ i nerazzurri si riportano in vantaggio grazie a un colpo di testa di Skriniar battendo Silvestri che non può nulla. Con i tre punti conquistati l’Inter si porta così prima in classifica a 33 punti aspettando il risultato di Milan-Lazio.

