Tramite il proprio profilo Twitter, la Lazio si prepara alla gara di questa sera. Il club biancoceleste ha pubblicato un promo che mette in scena gli highlights di Milan–Lazio dello scorso anno, gara in cui i biancocelesti vinsero per 1-2, grazie alla decisiva rete di Joaquìn Correa.

🤜 U L T I M O A T T O 🤛

Tra tre ore saremo in campo

Chiudiamo al meglio il 2020#MilanLazio #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/Ac1J63mYjx — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 23, 2020

Sempre tramite Twitter, la società ha pubblicato il video del terreno di gioco: tra poco meno di due ore, Milan e Lazio scenderanno in campo.

