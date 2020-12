TMW | Brilla con le grandi ma fatica con le piccole: la Lazio cerca continuità nel big match con il MIlan

Nei primi anni della gestione Inzaghi, gli scontri diretti erano il punto debole della Lazio. Adesso invece è il contrario: i biancocelesti sembrano faticare con le piccole mentre brillano nei grandi appuntamenti (in questa stagione ha perso solo con l’Atalanta, mentre è imbattuta contro Inter, Juventus, Napoli e nel girone di Champions). Questione di fame e di motivazioni, che si trovano facilmente quando si affrontano squadre di un certo livello. L’atteggiamento con cui la Lazio è entrata in campo contro il Napoli è emblematico, diametralmente opposto a quello con cui ha affrontato Benevento, Verona, Spezia Udinese: quattro avversari sulla carta inferiori da cui sono arrivati soltanto 4 punti.

Il 2-0 di domenica sera contro i partenopei ha permesso alla Lazio di allentare le tensioni e di tornare a credere nella lotta al quarto posto. Sembra aver riacceso l’interruttore, la banda Inzaghi, che dovrà confermarsi questa sera contro il Milan. È un paradosso dirlo, perché i rossoneri sono imbattuti da 25 partite in campionato e sono primi in classifica, ma il big match odierno capita al momento giusto. A Formello sono sicuri che la Lazio non sbaglierà approccio e che i big, da Luis Alberto a Milinkovic, si metteranno l’abito migliore che non sempre hanno sfoggiato in tutti i palcoscenici in quest’inizio di stagione. San Siro, la Scala del calcio, lo richiede. È una notte importante tanto per il Milan, che può festeggiare Natale davanti a tutti, quanto per la Lazio: un successo contro la prima della classe aprirebbe scenari di vertice, mentre un passo falso renderebbe vani gli sforzi contro il Napoli e allontanerebbe di nuovo la Lazio dalla zona Champions, attualmente distante 3 punti. “Dobbiamo dare continuità dopo la vittoria e la prestazione di domenica”, ha detto ieri Inzaghi. Perché brillare e accendersi a intermittenza, solo quando ci sono più motivazioni e stimoli, può non essere sufficiente per riuscire a confermare l’ambito posto per l’Europa che conta. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

