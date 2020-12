Zoff: “Immobile in Nazionale ha fatto la sua parte e potrà ancora dire la sua”

Dino Zoff, ex campione d’Europa e del mondo, nonché ct della Nazionale azzurra per 2 anni, continua come sempre ad osservare il calcio italiano occhio critico. Zoff ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Soccermagazine parlando anche di Ciro Immobile e delle sue convocazioni in Nazionale.

Oggi uno dei migliori esponenti del calcio italiano è Ciro Immobile, che con la Lazio ha vinto la Scarpa d’oro, ma in Nazionale fatica sempre enormemente. Può essere solo una questione di modulo?

“Credo che anche in Nazionale abbia fatto la sua parte. Certamente, giocando ogni domenica od ogni 3 giorni con la propria squadra qualche possibilità in più di segnare ce l’ha, però credo che anche in Nazionale potrà dire la sua”.

