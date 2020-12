Auguri a Marcelo Salas: El Matador compie 46 anni

Nel giorno della vigilia di Natale, l’ex campione Marcelo Salas spegne 46 candeline. El Matador, come veniva soprannominato, ha vestito la maglia della Lazio dal 1998 al 2001 segnando 48 gol in un periodo in cui la prima squadra della Capitale era inarrestabile. Nel corso della permanenza in biancoceleste di Salas, che divenne presto un vero e proprio idolo dei tifosi, furono infatti ben 6 i trofei conquistati dalla Lazio.

