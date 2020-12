CdS | Lazio, ora vacanza: ecco la data di rientro a Formello

Smaltito il rammarico per la sconfitta di ieri sera, tutta la Lazio a casa per godersi un po’ di vacanze. C’è la sosta natalizia per staccare la spina dopo quattro mesi vissuti sempre al massimo. I calciatori sono quasi tutti rientrati con il volo biancoceleste. Vacanze casalinghe e in lockdown.

Come riporta il Corriere dello Sport l’appuntamento per la ripresa degli allenamenti è fissato al 29 dicembre. Ci saranno tamponi di controllo per tutti, poi via in campo per il 2021. Anche a gennaio si giocherà praticamente sempre. Inzaghi dovrà valutare alcuni suoi giocatori come Acerbi e Leiva, out per problemi muscolari. Lo stesso Correa, uscito alla mezz’ora del match con il Milan e già non al meglio per fastidi al polpaccio. Tempi di recupero più lunghi per Fares. La Lazio riprenderà il campionato sfidando il Genoa in trasferta il 3 gennaio. A seguire il turno infrasettimanale con la Fiorentina , dopo il Parma e venerdì 15 gennaio l’atteso derby capitolino. Gennaio è ancora lungo: Lazio-Parma di Coppa Italia il 21 gennaio, in chiusura Sassuolo e Atalanta rispettivamente il 24 e 31. Sarà un tour de force incredibile, proprio per questo sarà assolutamente necessario, resettare, ricaricare le energie e ripartire a gennaio più carichi che mai.

