CorSera | Lazio, la mazzata peggiore. Inzaghi: “Risultato bugiardo”

Pepe Reina, dopo aver visto il terzo pallone finire in porta, si sarebbe mangiato i suoi difensori. Soprattutto Luis Alberto, che difensore non è ma che doveva marcare Theo Hernandez. Pareggiare contro quella che fino al 92’ non era più la capolista della Serie A sarebbe stato un bel modo di passare il Natale. Sotto l’albero, invece, ha trovato una beffa che, dopo la rimonta di due gol, nessuno si sarebbe aspettato di subire. Resta la reazione, resta l’ennesimo gol di Immobile (che chiude con 34 nel 2020 nonostante il rigore sbagliato e poi ribadito in rete da Luis Alberto), ma restano anche i soliti problemi difensivi, che i tre punti contro il Napoli avevano nascosto soltanto per 90 minuti. Resta anche un dubbio, lecito nonostante gli impegni ravvicinati tra Champions e infrasettimanali di campionato: come sarebbe finita se Immobile e Milinkovic-Savic fossero rimasti in campo anziché essere richiamati in panchina? «Non ce la faceva– no più – risponde Inzaghi -. Gli avevo già chiesto un sacrificio». Schiuma comunque rabbia Inzaghi; festeggia Stefano Pioli, l’uomo che nell’aprile di quattro anni fa gli lasciò il posto in panchina ma che ieri da allenatore del Milan gli ha regalato un Natale amaro. «Mi ha fatto arrabbiare il risultato, bugiardo per quello che si è visto in campo – dice il tecnico – Siamo venuti qua con problemi di formazione e abbiamo tenuto il campo nel migliore dei modi nonostante l’approccio rivedibile. Ma questa sconfitta ci servirà da lezione, anche perché abbia- mo concesso due gol da palla inattiva, soprattutto quello di Hernandez che non era mai venuto a saltare e preso da Luis Alberto, il nostro sesto marcatore. La difesa? Dobbiamo fare più attenzione, lavorando meglio di squadra e non solo con i difensori, come avevamo fatto con il Napoli. Il predominio a San Siro deve essere di buon auspicio, spiace per il risultato e siamo qui a recriminare soprattutto su quello».

Uno positivo avrebbe reso ancora migliore il bilancio di un anno che si chiude comunque con il ritorno in Champions e con un campionato che, senza il lockdown di marzo, chissà come sarebbe andato a finire. Ma che poteva concludersi meglio. Buoni propositi per il 2021: «Tornare a fare punti e recuperare gli infortunati».

Corriere della Sera/Marco Calabresi

