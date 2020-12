FIFA 2021, annullati i Mondiali Under 20 e Under 17

Come riportato da calciomercato.it, la seconda ondata di coronavirus, e la terza in previsione, continuano a condizionare anche il mondo dello sport: la Fifa, a causa dell’attuale pandemia, ha comunicato ufficialmente che i Mondiali Under 20 e Under 17, che si sarebbero dovuti svolgere nel 2021, sono stati annullati per via dell’attuale situazione sanitaria a livello mondiale.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: