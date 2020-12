Gattuso: “Sono giorni difficili: ho la miastenia. I ragazzi hanno sofferto con me”

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso, al termine della gara di ieri sera con il Torino ha parlato della prestazione dei suoi giocatori ai microfoni di Sky Sport soffermandosi poi sul problema all’occhio che lo tormenta da tempo e che, nello scorso match con la Lazio, gli ha impedito di presenziare nel post partita. (L’allenatore in seconda Riccio aveva infatti fatto le sue veci)

” Se sono arrivati dei risultati negativi è anche colpa mia. Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. È da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Non sono stato me stesso in queste ultime settimane. E’ la terza volta in dieci anni che mi si ripresenta questa malattia. L’occhio andrà al suo posto e sarò più bello il più presto possibile. I ragazzi mi sono stati vicini, ma sono stato male, ho fatto tanta fatica, perché il problema non è solo vedere doppio, solo un pazzo come me può stare in piedi. Credo che i ragazzi hanno anche sofferto per questo. E voglio fare un appello, a tutti quei ragazzini che non si vedono belli. La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi”.

