Lazio, possibile big a rischio per la ripresa del campionato

Come riportato da calciomercato.it, ieri sera nella gara contro il Milan a San Siro, il giocatore biancoceleste Correa ha rimediato un problema al polpaccio piuttosto serio che potrebbe metterne a rischio la presenza contro il Genoa il 3 gennaio. Un’assenza importante in casa Lazio in vista della ripresa del campionato.

