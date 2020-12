SOCIAL | Il rammarico di Luis Alberto: “Gara combattuta, avremmo meritato di più” – FOTO

La gara di ieri sera a San Siro con il Milan ha lasciato l’amaro in bocca per quel gol allo scadere che ha condannato la Lazio alla quinta sconfitta in campionato. Lo sanno bene i calciatori, che dovranno sfruttare al massimo questi pochi giorni di vacanze natalizie per ricaricare le energie e iniziare il nuovo anno con un altro passo. Il Mago biancoceleste, Luis Alberto, ha voluto commentare la prestazione della serata scorsa con un post su instagram, rivolgendo anche un augurio speciale ai tifosi:

“Ieri avremmo meritato di più, è stato un match molto combattuto e ci abbiamo provato fino alla fine…non ci resta che imparare da partite così e andare avanti lavorando sempre più duramente. Dall’altro lato spero che passiate dei bei giorni con le vostre famiglie e sempre rispettando ogni protocollo di sicurezza. Non bisogna abbassare la guardia per il Natale. Buone feste a tutti!! “

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

