Dal carisma di Reina al talento di Pereira: le ‘new entries’ della famiglia biancoceleste

Con il mercato invernale alle porte è tempo di fare bilanci sull’attuale situazione in casa Lazio. A partire dall’estate scorsa la banda di Simone Inzaghi si è arricchita di alcuni componenti che, silenziosamente e con umiltà, hanno tentato di integrarsi all’interno di quella che è la solida realtà biancoceleste. Non sempre è facile inserirsi in un gruppo compatto come la Lazio, che da qualche anno a questa parte, ci ha abituato a respirare un vero e proprio clima di famiglia: eppure le “new entries” chi più chi meno, hanno dimostrato grande voglia e propensione a fare dei colori biancocelesti una vera e propria filosofia di vita, mettendosi a disposizione della squadra e migliorandosi giorno dopo giorno. Analizziamo più nel dettaglio le prestazioni fino ad oggi dei singoli acquisti che, dall’inizio di questa stagione, vestono la maglia della Lazio:

Gonzalo Escalante – L’acquisto del centrocampista argentino classe ’93 era stato annunciato già nello scorso gennaio e si è aggregato al team biancoceleste nel ritiro di Auronzo di Cadore. 11 le gare disputate: l’esordio è in Cagliari-Lazio quando al 18’ del secondo tempo subentra a Lucas Leiva. Risolto un problema muscolare che lo aveva fermato per circa un mese, a partire da dicembre l’argentino sta collezionando presenze e, complice l’assenza di Leiva, si è guadagnato un posto da titolare nella formazione di mister Inzaghi.

Pepe Reina – L’acquisto che in pochi si aspettavano, eppure quello che si sta rivelando il più azzeccato dall’ultima sessione di mercato. Reina è un vero e proprio leader dentro e fuori dal campo e ha finito per insidiare Strakosha nel ruolo di titolare. Inzaghi ha riposto la difesa nelle sue mani e lo spagnolo, con la sua grinta e la sua esperienza in Europa, sta conquistando, a suon di memorabili parate, l’affetto dei tifosi.

Jean-Daniel Akpa-Akpro – dopo due anni e mezzo alla Salernitana, il ventisettenne franco-ivoriano approda alla Lazio. Fisico e dinamicità sono i suoi punti di forza. Il 20 ottobre scorso realizza un sogno, segnare al debutto in una gara di Champions League: l’ultimo biancoceleste a compiere la stessa impresa era stato proprio il suo attuale tecnico, Simone Inzaghi, ventuno anni prima. 18 le presenze per lui in questo avvio di stagione.

Vedat Muriqi – Il pirata kosovaro è approdato sulle spiagge biancocelesti i primi di settembre con un alone di mistero e curiosità intorno alla sua figura. Il curriculum parla chiaro: 17 reti nella scorsa stagione al Fenerbahce e 8 gol con la sua Nazionale, eppure l’attaccante in questi primi mesi ha deluso le aspettative. Complici il covid, problemi fisici e se vogliamo anche la poca dimestichezza con il calcio italiano, nelle sue poche presenze con la maglia della Lazio Muriqi non ha ancora dato l’impressione di trovarsi a suo agio con questi colori: a lui il compito di smentire tifosi e non solo.

Mohamed Fares – Compagno di Lazzari ai tempi della Spal, l’esterno francese aveva il difficile compito di sopperire all’assenza del capitano Senad Lulic sulla fascia sinistra. Il giovane, con 15 presenze all’attivo, sta faticando a trovare la forma giusta e lo stiramento al polpaccio di qualche settimana fa lo terrà ai box per un po’.

Wesley Hoedt – Vecchia conoscenza della Lazio e di Inzaghi. Il suo ritorno, a 3 anni di distanza, ha trovato il favore dei tifosi. Eppure l’esperienza al Southampton si è rivelata provvidenziale per il difensore olandese che ha avuto modo di formarsi fisicamente e mentalmente. Hoedt torna a Roma forte di nuove consapevolezze e con il duro lavoro sta ripagando Inzaghi della fiducia riposta in lui.

Andreas Pereira – Probabilmente l’acquisto più importante della sessione estiva di mercato. In prestito con diritto di riscatto dal Manchester United il giovane fantasista dalle indubbie qualità tecniche ha già avuto modo di mettersi in mostra trovando la sua prima rete nel match con il Torino grazie a uno splendido tiro al volo. Le aspettative sono alte ma Pereira ha già fatto breccia nel cuore dei tifosi e ha tutte le carte in regola per illuminare con il suo talento il cammino dei biancocelesti.

