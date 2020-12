Immobile, un 2020 da incorniciare

Ciro Immobile, un nome ed una certezza. Un attaccante capace di segnare in ogni modo ed in ogni gara, da quelle in cui affronta le ultime in classifica ai big match, un leader che sta facendo sempre di più del suo carisma e della propensione a cercare il gol in ogni modo il suo punto di forza, oltre che quello di tutta la squadra, un giocatore che riesce a dare sicurezza in ogni suo movimento e nella sua presenza in campo, un vero punto di riferimento per tutti i suoi compagni. Immobile ha imparato a farsi amare già dalle prime stagioni, presentando una crescita esponenziale che lo ha portato a migliorare non solo sia a livello realizzativo che a livello di gioco e propensione nel proporsi e fornire anche assist ai suoi compagni, ma anche a livello di personalità, diverse, ed alcune anche fuori luogo e forzate, critiche. Giunto alla quinta stagione alla Lazio ha già infranto, inoltre, moltissimi record e si è piazzato al secondo posto della classifica all time dei marcatori biancoceleste, dietro solo a Piola, prossimo ad essere però raggiunto dall’attaccante di Torre Annunziata.

Il 2020 e gli altri anni di Ciro

Sicuramente tra gli anni che Immobile non potrà non ricordare, il 2020 avrà un posto speciale. E’ un anno con diversi traguardi raggiunti sia con la Lazio, come la qualificazione ai gironi di Champions prima ed agli ottavi poi, che a livello personale, tra cui la Scarpa d’oro ed il raggiungimento del record di Higuain di 36 gol in una singola stagione di Serie A, il numero di gol più alto nella storia per la classifica marcatori. Un anno che lo ha definitivamente affermato tra gli attaccanti più prolifici ed affidabili in Europa.

A livello di numeri, parlando di anno solare, è stato il secondo per numero di gol da quando è alla Lazio (contando quindi dall’anno 2017, il primo passato interamente a Roma), ovvero 34. Di questi gol, 28 sono arrivati in campionato, 5 in Champions League (in 4 presenze) ed 1 in coppa Italia. L’anno solare che presenta più gol è proprio il 2017, con 35 gol da dividere tra Serie A (30) e Coppa Italia (3) e Supercoppa (2), quest’ultima vinta contro la Juve grazie al famoso gol di Murgia arrivato proprio allo scadere del tempo regolamentare, sul finire di una partita che prometteva molto in ottica stagione e che si è conclusa con una qualificazione in Champions mancata per un soffio all’ultima giornata. Stagione in cui Immobile ha comunque vinto la classifica cannonieri in Serie A (la sua seconda, prima con la Lazio). I due anni successivi sono invece stati con numeri meno altisonanti, ma comunque fondamentali per la crescita del giocatore. Nel 2018 ha totalizzato 29 gol tra Serie A (22) ed Europa League (7), mentre nel 2019 ne ha totalizzati 27 tra Serie A (22), Coppa Italia (3) ed Europa League (2).

Ed il 2021?

Siamo tutti curiosi di scoprire se Immobile continuerà questa sua crescita che lo ha portato ad essere uno dei leader indiscussi della Lazio, un giocatore affermato a livello europeo. Peraltro tra meno di due mesi lo aspetterà una sfida molto importante con il suo rivale n.1 per la scorsa edizione della Scarpa d’oro, ovvero Lewandowski, per gli ottavi di Champions tra la squadra biancoceleste ed il Bayern Monaco.

