Lazio Primavera, tante luci e una sola ombra nel 2020 delle giovani aquile

Pochi giorni e la Lazio Primavera saluterà il vecchio anno provando a guardare con fiducia al 2021, dove a spiccare sarà prima di tutto il sorteggio dei trentaduesima di Youth League in programma il 27 gennaio. Se tracciare un bilancio del 2020 delle prime squadre può apparire complicato, ciò potrebbe apparire ancor più proibitivo guardando alle formazioni Primavera, obbligate a rimanere ferme, complice il Covid, per ben sette mesi prima prima di rivedere il campo solo per due mesi. Nello specifico, le giovani aquile hanno chiuso la vecchia stagione il 17 febbraio scendendo nuovamente in campo per una gara ufficiale solamente il 21 settembre nella prima giornata del nuovo campionato contro il Torino. Eppure, osservando più da vicino i numeri dei biancocelesti saltano all’occhio alcuni aspetti che, nonostante lo stop molto lungo, seguono un filo rosso quasi impercettibile comunque in grado di destare ottimismo.

La formula magica di Menichini

Chiusa una seconda parte di 2019 con due vittorie consecutive dopo una partenza nera, la Lazio Primavera è stata brava a ripartire nel 2020 dalle poche sicurezze a disposizione per conquistare una salvezza preziosissima. Nelle sole 6 uscite prima dello stop definitivo, infatti, i biancocelesti hanno sono riusciti ad ottenere 8 punti guadagnando l’undicesima piazza in classifica a quota 24 punti grazie soprattutto alla guida di un tecnico, Leonardo Menichini, che fa della semplicità la sua arma vincente. Il tecnico toscano, trovata la chiave di volta nel 4-3-3, ha plasmato la sua idea di calcio intorno ad un canovaccio tattico dove quantità e qualità si alternano al meglio nei vari momenti della gara. Messa a punto la quadratura ideale, è poi potuto passare ai ritocchi necessari per alzare l’asticella: inaugurato nell’ultima uscita della precedente stagione e collaudato al meglio nel precampionato, Menichini ha dato vita alla figura del trequartista dando vita ad 4-3-1-2 molto senza comunque abbandonare, quando necessario, il 4-3-3. Una rivoluzione tattica importante capace di regalare, fino allo stop di novembre, molte soddisfazioni : nel campionato in corso, oltre alla conquista degli ottavi di Coppa Italia, la Lazio ha collezionato 9 punti nelle sei gare giocate, rimediando un’ unica pesante sconfitta (0-4) contro la Roma. A ben vedere, forse, è proprio il k.o. nel derby l’unica vera ombra del 2020 della Lazio Primavera, in ogni caso cancellata già con brillantezza nell’ultimo trionfo stagionale contro la Fiorentina al Franchi per tre a uno con Menichini che, in vista della ripresa continua a tenere alta la tensione dei suoi ragazzi chiamati ad un 2021 da protagonisti.

I singoli tra conferme e scoperte

Oltre alla grande intuizione tattica di Menichini, il 2020 ha regalato alla Lazio Primavera anche nuove giovani aquile da far crescere per un grande futuro. Chiusa l’era Armini, Falbo, e Alia, i biancocelesti in estate hanno saputo riorganizzarsi intorno a vecchie certezze e scoperte, forse inaspettate. Partendo dalla prime è necessario, anzi indispensabile ricordare sia l’alto rendimento in fase difensiva del centrale goleador Franco (3 reti negli ultimi dodici mesi) sia (forse pleonasticamente) il talento di Raul Moro, il piccolo gioiello che sembra essere finalmente esploso. Lo spagnolo classe 2002 nella stagione in corso è sempre stato tra i migliori sul rettangolo verde con i numeri che non lasciano spazio a discussioni: in appena 8 presenze ha messo a segno 8 reti e 2 assist. Sul fronte delle scoperte, invece, è impossibile non citare il capitano Andrea Marino, il metronomo biancoceleste giunto a Roma solamente a gennaio, il polacco Czyz, centrocampista polivalente che Inzaghi ha anche fatto esordire in Champions League contro il Club Brugge, e l’estremo difensore Furlanetto, l’uomo in più della Lazio Primavera capace di non far rimpiangere al meglio Alia grazie a prestazioni da MVP indiscusso. Chi ha dubbi sul punto, controlli il tabellino del match di Coppa Italia Cosenza-Lazio dove il numero uno trevigiano, oltre a vari interventi prodigiosi, ha neutralizzato due calci di rigore. Tra conferme e scoperte, dunque, sono tanti i talenti a disposizione di Menichini che, dopo la partenza di Nimmermeer, sembra pronto a lanciare definitivamente Tare e Marinacci provando a proseguire il cammino lungo quel filo rosso quasi impercettibile.

