Luis Alberto: luci e ombre del mago con la 10 che incanta la Lazio, e quell’abbraccio con Inzaghi…

La storia di Luis Alberto con la maglia della Lazio è fatta di luci e ombre. Dai margini del progetto in cui si trovava all’inizio della sua avventura a Roma fino ad arrivare alle magie in campo a cui ormai ci ha abituato in ogni partita.

Dal gol contro il Genoa dell’aprile 2017, dove tutto è cominciato, alla rete contro il Milan di mercoledì sera passando per quella contro il Napoli di domenica scorsa, culminata con l’abbraccio con Simone Inzaghi.

Il mister biancoceleste, capace di raccogliere e letteralmente ricostruire i mille pezzi in cui lo spagnolo si era ormai frantumato, il quale – svelandolo a posteriori in un retroscena – aveva pensato addirittura di mollare tutto e di ritirarsi dal calcio. Perché se un allenatore è qualcuno che ti fa vedere quello che non riesci a vedere, in modo che tu possa essere quello che hai sempre saputo di poter diventare, allora Luis Alberto in Inzaghi ha trovato L’allenatore, rendendolo il giocatore che è adesso.

Fuori dal campo comportamento spesso controverso, tipico dei numeri 10: per ultimo la polemica lanciata dallo spagnolo sui social per i presunti stipendi non pagati legata al nuovo aereo biancoceleste, “nuovo acquisto” tanto discusso del patron Claudio Lotito.

Sul rettangolo verde l’opposto: compensa il tutto con le meraviglie che riesce a compiere con la palla attaccata al piede, capace di sfornare assist a volontà ai suoi compagni e di rendere facili giocate che facili non sono assolutamente, incantando tutti e salendo in cattedra nei momenti cardine della gara.

Diventato ormai imprescindibile per la Lazio, collante di tutte le azioni offensive illuminando il gioco col suo destro sopraffino: è l’uomo in più all’interno dello scacchiere biancoceleste manovrato da Simone Inzaghi, con il quale ha un rapporto speciale che va al di là del classico rapporto giocatore-allenatore, testimoniato dal già ricordato bellissimo e suggestivo abbraccio subito dopo la marcatura contro i partenopei, che ha richiamato alla memoria dei tifosi laziali quello tra Chinaglia e Maestrelli, a testimonianza di un legame molto forte tra i due.

È Inzaghi stesso infatti a continuare a schierarlo titolare nonostante il suo comportamento discutibile fuori dal campo delle ultime settimane e le voci di mercato che lo danno già partente, quasi per ravvisare esclusivamente in lui la causa del periodo non brillante passato dai biancocelesti, assurgendolo a capro espiatorio della situazione.

È Inzaghi, come all’inizio della storia tra la Lazio e Luis Alberto, a crederci più di tutti e a voler investire su quel diamante ormai, soprattutto grazie a lui, non più grezzo.

E quell’abbraccio, istantanea che raffigura alla perfezione il momento che sta vivendo il fantasista iberico.

Un abbraccio rassicurante che smorza e mette a tacere tutti i presunti malumori all’interno dello spogliatoio laziale, a suggellare un nuovo inizio, una rinascita, soprattutto corale, come affermato dall’allenatore stesso.

È dunque una storia fatta di luci e di ombre, di alti e di bassi, seppur pochissimi, che recita fin qui 151 presenze con l’aquila sul petto – compresa quella di mercoledì contro il Milan – condite da 29 gol e 45 assist, sperando che il mago di San José del Valle continui ad incantare ancora la Lazio come solo lui sa fare: a suon di giocate e di assist, con la solita genialità che contraddistingue da sempre i maledetti quanto altrettanto romantici numeri 10.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: