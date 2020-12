Appuntamento di Natale: torna ”Di Canio Premier Special” su Sky Sport

Come riportato da Sky Sport, oggi in onda alle 13 su Sky Sport Uno il secondo appuntamento con Paolo Di Canio in ”Di Canio Premier Special”: si tratta di un format che vede l’analisi del calcio inglese (talento ed estro). L’ex giocatore della Lazio fa un ritratto del calcio inglese dalla fine degli anni ’60 fino ai ’90: si parla di calciatori come Best, Currie, Merson, Cantona, Gascoigne, Le Tissier, Ian Wright. È questo il tema della puntata di Natale del “Di Canio Premier Special”: il titolo, Fuori dagli schemi-Cantona e gli altri, lascia intendere e al tempo stesso permette di attivare un po’ di immaginazione e fantasia tra fatti ed emozioni, parallelismi e incroci.

Di Canio Premier Special

Fuori dagli schemi-Cantona e gli altri

➖

Sabato 26 dicembre

Alle 13.00 e alle 23.30 su Sky Sport Uno

Disponibile on demand e su Sky Go#SkyDiCanioPremier pic.twitter.com/cxU2naOlNA — skysport (@SkySport) December 26, 2020

