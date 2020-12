CdS | Sirene turche per Vavro: il difensore piace al Fenerbahce

La storia di Denis Vavro in maglia biancoceleste sembra essere ai titoli di coda, il difensore non rientra più nei piani di allenatore e Società che stanno cercando una sua sistemazione in questa sessione di mercato invernale. Le prestazioni deludenti, anche se poche, lo hanno portato all’esclusione dalla lista Champions, ma l’interesse nei confronti dello slovacco non sembra mancare. Alcuni Club italiani, inglesi francesi avrebbero infatti cominciato i primi sondaggi sul giocatore e nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi turca, con il Fenerbache che sembrerebbe interessato. Ad ogni modo, la Lazio tenterà di rientrare dell’investimento fatto un anno e mezzo fa, con i 10,5 milioni versati nelle casse del Copenaghen.

