Dalla Turchia: Fenerbahce su due giocatori della Lazio (ed un clamoroso ritorno in prestito)

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ahmet Konanc, l’asse tra Fenerbahce e Lazio torna ad attivarsi. Si starebbe trattando per l’acquisto di un calciatore, il difensore Denis Vavro (preso dal Copenhagen per 10 milioni dalla Lazio) per un trasferimento a titolo definitivo e poi un clamoroso ritorno, in prestito, per Vedat Muriqi. Il kosovaro è rimasto fermo ai box prima per un infortunio e poi per il COVID ed anche se c’è stata una spesa di circa 20 milioni, la Lazio (e lo stesso giocatore) vorrebbe un ritorno in Turchia per un prestito di 6 mesi.

