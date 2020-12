FORMELLO | Inzaghi fissa la ripresa: ecco quando la squadra tornerà in campo

Dopo l’ultima gara del 2020, quella di San Siro contro il Milan, mister Inzaghi ha concesso ai suoi qualche giorno di riposo. I biancelesti sfrutteranno la sosta di Natale per ricaricarsi dopo i numerosi impegni ravvicinati dell’anno che sta per concludersi. La ripresa degli allenamenti, come riporta la S.S.Lazio Agenzia Ufficiale, è fissata per martedì 29 dicembre, quando i laziali si ritroveranno a Formello ed inizieranno a preparare la trasferta di Genova contro i rossoblu, in programma domenica 3 gennaio alle ore 15,00.

