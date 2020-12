Lazio, il calendario di gennaio: ecco quante partite giocheranno in casa i biancocelesti

Un nuovo anno è alle porte, i biancocelesti hanno bisogno di ripartire nel migliore dei modi e ne avranno subito l’occasione visti i molteplici impegni previsti a gennaio. Un mese che si può definire casalingo, in quanto la squadra di Simone Inzaghi giocherà 4 delle 6 gare in programma tra campionato e Coppa Italia, all’Olimpico. Si parte il 3 gennaio con il Genoa alle 15.00, si prosegue con la Fiorentina (6 gennaio), il derby con la Roma alle 20:45 (15 gennaio), il Parma in Coppa Italia (21 gennaio) e si chiude con il Sassuolo il 24 gennaio. Un tour de force che impegnerà la Lazio solo due volte in trasferta e che servirà a tentare l’approdo ai quarti di Coppa Italia, ma anche a recuperare punti importanti in campionato.

