SOCIAL | Due anni fa la vittoria contro il Bologna di Filippo Inzaghi: il ricordo della Lazio – VIDEO

Accadde oggi, il 26/12/2018 la Lazio batteva in trasferta il Bologna di Filippo Inzaghi con il risultato di 0-2. In quell’occasione di due anni fa, ci fu il primo storico confronto in panchina tra i due fratelli Inzaghi, in cui ebbe la meglio l’allenatore biancoceleste che raggiunse il successo grazie alle reti di Luiz Felipe e Senad Lulic.

Questo il ricordo della Lazio pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale:

