SOCIAL | Gli auguri di Natale di Hoedt ed Emma Heesters – FOTO

Hoedt augura un buon Natale pubblicando su Instagram una foto in compagnia della fidanzata Emma Heesters. La cantante olandese ha condiviso a sua volta un post in compagnia del giocatore biancoceleste, aggiungendo un dettaglio: ”p.s. our first date was exactly one year ago” (p.s. il nostro primo appuntamento è stato esattamente un anno fa).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Heesters (@emmaheesters)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: