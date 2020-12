SOCIAL | Lady Inzaghi sul futuro del mister: “Vuole rimanere a vita”

Sono ore molto particolari in casa Lazio, dove si riflette su quanto fatto finora in stagione e si pensa ai movimenti da fare sul mercato, specialmente in uscita. Tra le voci che circolano con più insistenza, però, è presente un rinnovo, e non uno qualsiasi. Si tratta del tecnico Simone Inzaghi, il cui incontro è tutt’ora un’incognita. A mandare però un chiaro messaggio è la moglie Gaia Lucariello con una stories sul proprio profilo Instagram. Alla domanda “A prescindere da ciò che potrà essere, Simone sogna di stare alla Lazio a vita?” lei ha risposto con un secco e deciso: “Certo!”. Il tutto accompagnato da una foto del tecnico con il figlio, dopo una partita, sul prato dell’olimpico.

