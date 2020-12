SOCIAL | Nuovo sorteggio per vincere la maglia Champions di Luis Alberto: ecco come ottenerla – FOTO

Tramite il proprio profilo Instagram ufficiale, la moglie di Luis Alberto Patricia Venegas, ha annunciato il nuovo sorteggio valido per vincere la maglia Champions del numero dieci della Lazio. L’iniziativa torna a ripetersi dopo il grande successo riscontrato nella precedente estrazione, con i medesimi passaggi da seguire per ottenere la maglia; è necessario seguire il profilo ufficiale della moglie dello spagnolo, mettere like al post e commentare menzionando una o più persone quante volte si vuole. La maglietta del centrocampista biancoceleste, verrà consegnata autografata e con una dedica personalizzata. Il tempo valido per partecipare è di 11 giorni, partendo quindi da oggi per poi chiudersi il 5 gennaio. Il vincitore verrà poi annunciato dalla stessa Patricia sempre via social.

Questo il post in cui si esplicano i passaggi per partecipare all’iniziativa:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patricia Venegas (@patri201010)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: