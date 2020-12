Bayern Monaco, Rummenigge verso gli ottavi di Champions: “Non mi piace che la Lazio viene sottovalutata”

Dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, la competizione europea per club riprenderà a febbraio 2021. Tra le migliori 16 squadre d’Europa c’è anche la Lazio, sorteggiata contro il Bayern Monaco agli ottavi di finale. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport, Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante di Bayern Monaco ed Inter, ha detto la sua anche sulla sfida tra i biancocelesti ed i campioni in carica della Champions League, mettendo in guardia la squadra tedesca. Ecco le sue parole: “Quello che non mi piace è che la Lazio viene sottovalutata, hanno vinto col Borussia Dortmund in casa e hanno pareggiato in trasferta: non sono certo risultati ottenuti contro una squadra qualsiasi, il Dortmund è la squadra che negli ultimi anni è sempre arrivata seconda in Germania”.

