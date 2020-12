CdS | Si decide per Lulic: è l’ultimo tentativo

Il capitano non vuole mollare e proverà ancora una volta il rientro. Senad Lulic, fermo dallo scorso febbraio, non vuole abbandonare la sua Lazio e nelle prossime settimane proverà ancora una volta il recupero: a metà novembre era rientrato in gruppo, ma dopo due settimane di lavoro la caviglia è tornata a dare problemi costringendolo ad una terza operazione che lo ha di nuovo allontanato dal campo. Ora Senad, vuole fare un tentativo nella giornata di martedì quando tornerà a lavorare individualmente mentre i suoi compagni inizieranno a pensare al Genoa. La Lazio spera, ma intanto, con Fares ai box fino a metà gennaio si guarda intorno con gli ultimi giorni che hanno presentato le candidatura di esterni sinistri come Biraghi, Bradaric del Lilla e di Ricca del Club Brugge. Lo riporta Il Corriere dello Sport

