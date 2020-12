CorSera | Lazio, tensione sempre più alta. Inzaghi e Tare nel mirino di Lotito

In casa Lazo si accendono gli animi dopo la sconfitta pre natalizia contro il Milan. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, Lotito ora sarebbe arrabbiato con tutti. Infatti, da un lato non ha digerito il brutto k.o. di San Siro nel quale sarebbero stati decisivi i cambi d’ Inzaghi che ha Immobile e Milinkovic con Andreas Pereira e Akpa Akpo, dall’altro lato sarebbe infastidito dalle ultime decisioni di Tare che non avrebbe speso al meglio i 30 milioni estivi a disposizione. Sul fronte mercato, inoltre, sarebbe da considerare anche l’investimento errato di 11 milioni per Vavro, che ora Lotito proverebbe a recuperare parzialmente con un prestito.

