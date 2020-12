FIGC, Gravina: “Tifosi allo stadio a gennaio? E’ la nostra speranza, ma al momento non ho indicazioni dal Governo”

In una lunga intervista a Il Messaggero, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, è tornata a parlare anche del ritorno del pubblico allo stadio per una partita di calcio. Queste le sue dichiarazioni sull’argomento: “Tifosi allo stadio a gennaio? Questa è la nostra speranza. Al momento però non ho indicazioni da parte del Governo. Ogni decisione andrà condivisa e valutata in base al contenimento del virus”.

