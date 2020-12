Frosinone, salgono a 14 i positivi al Covid-19: il comunicato del club

Salgono a 14 i positivi al Covid-19 nel Frosinone. Lo ha reso noto il club stesso attraverso un comunicato sul proprio sito: “L’ultima serie di esami ha evidenziato un nuovo caso di positività al Sars-Cov-2 relativamente a un membro del gruppo squadra che si aggiunge ai 13 comunicati nei giorni precedenti. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica, inoltre, di avere attivato tutte le procedure”.

La squadra ciociara, allenata dall’ex biancoceleste Nesta, è scesa in campo infatti contro il Pordenone nel match di Serie B con 2 portieri in panchina e solo un giocatore di movimento, oltre agli 11 titolari in campo.

