GdS | Lazio, Inzaghi non ha più il suo scudo difensivo. Troppi gol subiti nei primi 45′

La sosta natalizia mette a nudo i vari problemi difensivi della Lazio che, con i tre gol subiti contro il Milan, ha subito 23 reti nelle prime 14 giornate (lo scorso anno lo stesse numero di gol incassati arrivò alla 25esima giornata) collezionando il peggior dato dal 1983-84, quando i gol subiti furono ben 26. Il reparto arretrato dei capitolini, complici infortuni e continui avvicendamenti, è solamente il decimo complessivo della Serie A, ma il secondo per marcature incassate nei primi 45 minuti: i ragazzi d’Inzaghi, infatti, nella pria frazione hanno incassato 15 gol, due solamente in meno del Crotone, peggior formazione sul punto. Nelle prime 14 uscite sono stati tre i clean sheet dei romani (arrivati con Cagliari, Crotone e Napoli) , mentre con le due reti subiti da corner a San Siro, Reina e compagni si posizionano primi con 5 gol (insieme alla Sampdoria) nella graduatoria dei gol subiti da palla inattiva. Numeri allarmanti che accendono un campanello d’allarme in Inzaghi e nella società che, in vista di gennaio guarda a qualche rinforzo come Ricca, difensore del Club Brugge capace di giocare al centro e sulla sinistra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: