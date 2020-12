GdS | Pippo Inzaghi: “La sfida con il Milan? Più difficile sfidare mio fratello”

Pippo Inzaghi, al rientro dalla sosta, è pronto a fare un nuovo tuffo nel passato. Dopo aver fermato sul pareggio qualche settimana fa il fratello Simone, Pippo è pronto a sfidare il Milan in un nuovo incrocio amarcord. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Benevento, a precisa domanda, ha dichiarato che, sebbene il match con i rossoneri riaccenderà ricordi, non sarà mai complicato a livello emotivo come sfidare il fratello Simone. Inoltre, ripercorrendo Benevento-Lazio, Pippo è tornato anche sull’errore a inizio match di Lapadula ha dichiarato di non aver rimproverato il suo calciatore, perchè l’unico aspetto su cui non sbagliare è l’atteggiamento.

