Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo miglior giocatore del secolo e tanti altri premi

Dubai è stato il teatro delle premiazioni dei Globe Soccer Awards. E’ Cristiano Ronaldo a ottenere il premio di miglior giocatore del secolo. Premi sia individuali che collettivi invece per quanto riguarda il mondo Bayern Monaco: l’allenatore Flick è stato premiato come miglior allenatore dell’anno, con Robert Lewandowski che è stato invece eletto miglior giocatore dell’anno. Il Bayern Monaco ha ottenuto infine il riconoscimento di miglior squadra dell’anno.

Al Real Madrid invece è andato il titolo di squadra del secolo, mentre Pep Guardiola è stato nominato come miglior allenatore del secolo. Come miglior agente del secolo è stato scelto Jorge Mendes.Per quanto riguarda i premi alla carriera, sono stati consegnati i premi alla carriera a Gerard Piqué e Iker Casillas.

