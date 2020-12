Gravina sulla riapertura degli stadi: “Dipende molto dallo sviluppo e dall’evoluzione della pandemia”

Durante Domenica Sport, il programma di Radio Rai, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è intervenuto su varie tematiche, analizzando elementi come la questione della riforma dei campionati e quella relativa agli stadi, con uno sguardo rivolto anche alle perdite economiche subite. Ecco le sue parole:

“Il ritorno dei tifosi negli stadi? Dipende molto dallo sviluppo e dall’evoluzione della pandemia, ma soprattutto dall’efficacia di questo vaccino che sta partendo ormai in tutta Europa. L’auspicio e’ quello di rivedere gli spettatori il prima possibile: al riguardo chiediamo pari trattamento e pari dignita’ tra le diverse categorie sociali.

Il calcio ha dimostrato sempre grande attenzione e disponibilita’ votando i suoi impegni alla tutela della salute. Siamo pronti a qualunque tipo di confronto e provvedimento che possa garantire la nostra responsabilita’ affinche’ il calcio diventi un prodotto fruibile dagli spettatori. Quanto abbiamo perso in questo 2020? Tantissimo come Figc ma il mio pensiero corre alle leghe e ai campionati, perche’ il botteghino era una delle voci piu’ importanti dei nostri ricavi. Solo in Serie A si stimano perdite per 4-500 milioni di euro”.

Poi sui play-off:

“Tempi maturi per l’introduzione dei play-off in Serie A? Il tempo e’ maturo non solo per i play-off: la nuova ristrutturazione del format non deve riguardare soltanto la fase finale“.

