La Repubblica | Crisi centravanti: l’ira di Caicedo e il caso Muriqi

Il k.o. nel finale contro il Milan continua a produrre strascichi velenosi in casa Lazio tra una difesa da registrare ed un attacco da gestire al meglio. In fase offensiva, precisamente, i casi da dirimere sono due: il primo riguarda Caicedo, rimasto in panchina contro i ronnoseri, molto amareggiato dalla scarsa considerazione ricevuta a San Siro dove, complice i problemi di Correa, sperava di partire tra i titolari. L’ecuadoregno vive, forse uno dei peggiori momenti dal suo arrivo a Roma e, in vista del mercato di gennaio, si guarda intorno con la sua valutazione che varia dai 5 gli 8 milioni. Il secondo caso da gestire al meglio è quello di Muriqi, l’investimento più importante del mercato estivo (17,5 milioni) che finora non ha convinto raccogliendo solo critiche dai tifosi. Il kosovaro chiede tempo per ambientarsi al meglio, ma Inzaghi ha fretta di tornare a fare risultati e contro il Genoa, dove mancherà Correa, riaccenderà il duello tra i due. Lo riporta La Repubblica

